King Cobra Holsters festeggia 40 anni di attività

Il catalogo di King Cobra è suddiviso attualmente in sei grandi categorie di prodotti, che si differenziano per materiali e tecnologie incorporate in essi:

pelle cordura Evolution5 Evolution5 2.0 Evo One Dog Tech.

Le prime cinque sottocategorie comprendono fondine, portamanette, portacaricatori, cinture e tutta la buffetteria utilizzata dagli operatori professionali; la sesta annovera prodotti per i cani: collari, guinzagli, corpetti eccetera.

Le materie prime sono acquistate e lavorate interamente nello stabilimento di San Romano, in provincia di Pisa, che ospita i macchinari per la produzione e la lavorazione. A queste fasi pensano validi professionisti che provvedono a lavorare e selezionare con cura costruttiva tutti i manufatti. La produzione è dunque 100% made in Italy.

La progettazione e la produzione dei vari componenti sono studiati con attenzione per ogni dettaglio ed estrema cura della sicurezza. La produzione parte da idee originali, che vengono tradotte in realtà attraverso un complesso lavoro di prove e sperimentazioni.

In questo modo i progetti rivoluzionari di King Cobra Holsters nascono e si trasformano in prodotti eccellenti per caratteristiche e performance.

Diffusione internazionale

L’azienda toscana è oggi presente con il suo know-how in molti Paesi, sia europei sia internazionali: insieme con i suoi distributori e partner, è in grado di fornire una collaborazione diretta di studio e progettazione di manufatti, per ottenere il miglior prodotto richiesto dal cliente e dal suo mercato.

In tutti i suoi prodotti l’azienda toscana ha riversato la capacità e l’esperienza maturata nei molti anni di lavoro e collaborazione con le forze di Polizia e di sicurezza nazionali ed estere, oltre che con affermate aziende del settore di produzione di armi.

“Un ringraziamento speciale va a Voi tutti, che in questi anni avete creduto in noi e che ci avete reso partecipi, con il nostro lavoro, del Vostro successo“, dicono i titolari Monica Bertini e Alfonso Leto, “vogliamo altresì ringraziare i nostri partner, i nostri dipendenti e tutti coloro che hanno contribuito a rendere possibile il raggiungimento di questo traguardo. Guardiamo con entusiasmo al futuro, certi che questa ricorrenza possa diventare un nuovo punto di partenza”.