Armi Magazine giugno 2024 è in edicola!

Armi Magazine giugno 2024 vi aspetta in edicola dal 20 maggio con tante novità, curiosità e anteprime. E proprio in anteprima è la Savage 1911 – camerata .45 Acp – che campeggia in copertina

Tra le altre prove più interessanti di Armi Magazine giugno 2024, oltre alla Savage 1911 possiamo segnalare: Kriss Dmk22C Arca cal. .22 Lr, Kimber Evo Sp Cdp cal. 9×19 mm, Ruger American Rifle Gen2 cal. .308 Winchester, Derya Dy9 cal. 9×19 mm, Bsa Scorpion Ts cal. 4,5 mm (versione a piena potenza con 25 Joule alla volata approntata appositamente per il mercato italiano), e Smith & Wesson M&P9 Shield Plus Performance Center cal. 9×19 mm.

Lo scorso 23 aprile, il Parlamento europeo ha varato un nuovo regolamento sulle misure di importazione, esportazione e transito di armi da fuoco, loro componenti essenziali e munizioni. Analizziamo insieme quali siano i punti principali, e cosa potrebbe cambiare – in prospettiva – per tiratori e cacciatori.

Speciale ricarica

Alla ricarica è dedicato uno “speciale”, composto da tre articoli.

CamPro – produttore canadese di proiettili per pistola e carabina – è attivo dal 1995: abbiamo provato una piccola campionatura di quelli che potrebbero diventare prodotti interessanti per il nostro mercato.

Tra le polveri offerte a catalogo dal produttore finlandese, la monobasica Vihtavuori N150 insieme alla doppia base N550 rappresentano la scelta d’elezione per la ricarica del calibro 6,5×47 Lapua con i più pesanti proiettili da 139 grani. Ma la curiosità, insieme alla scarsa reperibilità di polveri che affligge l’attuale periodo storico, spinge a solcare ulteriori strade nella pratica della ricarica.

Dopo oltre un secolo di presenza sul mercato, il calibro 9,3×62 Mauser continua a essere utilizzato grazie alle sue eccellenti e immutate caratteristiche balistiche. Esaminiamolo nel connubio tra la polvere Vihtavuori N140 e la palla Ppu soft point da 285 grani.

Per quanto riguarda le munizioni, abbiamo testato le Eley Team a percussione anulare e le Winchester Zz Canard in calibro 12.

Novità da Ora

La Bignami Hausmesse 2024 ci ha permesso di scoprire le novità di alcuni importanti marchi stranieri (in particolare Cz, Glock, Ruger, Savage, Sig Sauer, Walther e Umarex) in arrivo nelle armerie italiane. Ve le presentiamo, in una corposa galleria fotografica.

Proprio curiosando in armeria, ci siamo imbattuti nella più piccola semiautomatica mai prodotta dalla gloriosa Casa inglese Webley & Scott, ovvero la Model 1912 Hammerless in 6,35 Browning.

E ancora, su Armi Magazine giugno 2024, la rubrica ‘Questione di legge’, un’ottica per il long range dell’americana Primary Arms, il reparto incursori Monas Ymourhon Kataspofon (Myk) della Marina greca e tanto altro ancora. Buona lettura dallo staff di Armi Magazine.