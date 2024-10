La Beretta annuncia la 92 XI Sao Gara e la 92 XI Sao Corsa

La Beretta Usa ha presentato le pistole sportive 92 XI Sao Gara e 92 XI Sao Corsa, calibro 9×19 mm col grilletto in sola azione singola.

Dice d’essersi ispirata alle performance delle automobili da corsa di alta gamma: si spiegano così i nomi che la Beretta Usa ha assegnato alle due nuove pistole sportive entrate in queste ore nella serie 90, le 92XI Sao Gara (1.399 dollari) e per l’appunto Corsa (1.499 dollari).

Sao è una sigla che gli appassionati di armi sciolgono immediatamente: designa infatti il funzionamento del grilletto (è l’X-Treme S, in alluminio, del tipo match), in sola azione singola.

Insieme a quello del caricatore Mec-Gar (alberga 18+4 colpi calibro 9×19 mm) il suo colore, rispettivamente rosso e oro, è una delle caratteristiche che distinguono le due armi; l’altra è l’impugnatura, in un caso in G10 rossonero e nell’altro in fibra di carbonio marmorizzata impreziosita da un dettaglio verticale giallo.

I due modelli condividono tutto il resto, dalle dimensioni full size (la canna misura 5,1”, ossia 129,5 millimetri: si completa con un compensatore Toni System a una porta, utile a ridurre rinculo e rilevamento; 228,6 millimetri la lunghezza totale, 1.025 grammi il peso) alla finitura Dlc sulle parti metalliche passando per il cane scheletrizzato, la mira frontale in fibra ottica, eventualmente impiegabile insieme a un micro-red dot (sia la Gara sia la Corsa sono due pistole optic ready, sulle quali installarlo è facile), e la molla 92X Performance.

