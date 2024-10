Quattro calibri in più per la Savage 110 Magpul Scout

La Savage ha deciso di produrre la 110 Magpul Scout anche in 5,56×45 mm Nato, 6 mm arc, .300 blackout e .350 Legend.

Già c’erano 6,5 mm Creedmoor, .308 Winchester e .450 Bushmaster: adesso sale a sette il numero totale dei calibri in cui la Savage (Bignami il distributore in Italia) realizza la carabina bolt-action 110 Magpul Scuot, disponibile anche in 5,56×45 mm Nato, 6 mm arc, .300 blackout e .350 Legend.

In tutti e sette i calibri la canna, la cui rigatura la Savage ottiene mediante bottonatura, misura 16,5” (419 millimetri), e si completa con freno di bocca; il caricatore estraibile, stile Aics, alberga dieci colpi tranne che in .450 Bushmaster (quattro).

Si possono regolare sia la length of pull, tra 33 e 38 centimetri, sia il peso di sgancio del grilletto AccuTrigger, tra 680 e 1.815 grammi, sia le mire; la dotazione si completa con slot M-Lok sull’asta e sul calcio e sicura tang a tre posizioni.

Disponibile in due colorazioni, nera e flat dark earth, sia per destrimani sia per mancini, sul mercato internazionale la 110 Magpul Scout costa 1.099 dollari.

