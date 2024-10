Guns & Ammo premia la Stoeger Xm1 Scout come «air gun of the year 2024»

La prestigiosa rivista americana Guns & Ammo ha deciso d’assegnare alla Stoeger Xm1 Scout il premio «air gun of the year 2024» per la migliore arma ad aria compressa presentata nel corso dell’anno.

Ne ha apprezzato la qualità costruttiva, la qualità dei materiali e l’innovazione tecnologica che ci si riscontra: pertanto Guns & Ammo, la prestigiosa rivista americana di settore, ha deciso di assegnare alla Stoeger Xm1 Scout il premio «air gun of the year 2024», di tutte le edizioni il primo per le armi ad aria compressa.

«Questo traguardo segna un punto di svolta per il marchio Stoeger Airguns» ha commentato Edoardo Alimenti, global head dell’azienda, «e conferma il valore dei nostri prodotti e la qualità del lavoro [che abbiamo] svolto nel periodo recente».

Sviluppata lungo una canna free floating di 460 millimetri, la Xm1 Scout si distingue per la particolare configurazione thumbhole del calcio ergonomico, di cui si possono regolare la length of pull (senza apportare modifiche: è sufficiente aggiungere due distanziali; si passa da 343 a 355 millimetri, con un valore intermedio di 349) e l’altezza del nasello; integrata c’è una slitta Picatinny; infine, l’impugnatura a pistola è sostituibile con una più massiccia, la XL.

Nella scheda tecnica trovano spazio anche la carcassa in alluminio, il caricatore rotante, il manometro del regolatore dell’aria e il serbatoio Air Tank (200 cc, 250 bar).

