A Bologna il corso di secondo livello per tecnici sportivi di carabina e pistola

Tra novembre e gennaio il Tsn di Bologna ospiterà il corso Uits di secondo livello per tecnici sportivi di carabina e pistola.

Dopo i Campionati italiani di tiro a segno, il Tsn di Bologna ospiterà anche il prossimo corso di secondo livello per tecnici sportivi di carabina e pistola indetto dall’Uits: si terrà lì gran parte delle lezioni (52 ore su 58; alle altre sei si assisterà online due martedì e un giovedì) in programma per tre fine settimana tra novembre e gennaio.

Ci sarà modo di approfondire gli elementi teorici del tiro ad aria compressa e a fuoco, la psicologia della prestazione, la teoria e la metodologia dell’allenamento, le tecniche di tiro; è ovviamente previsto uno spazio anche per le esercitazioni pratiche, ad aria compressa e a fuoco.

Per iscriversi c’è tempo fino al 27 ottobre: è sufficiente chiedere alla sezione Tsn o al gruppo sportivo per il quale si è tesserati di inviare una e-mail all’indirizzo segreteria@uits.it e per conoscenza al comitato regionale di riferimento, allegando il modulo compilato (sono due, distinti: uno per la pistola, uno per la carabina) e specificando nell’oggetto il nome e il cognome del candidato, e l’indicazione del corso.

L’Uits ammetterà massimo quindici aspiranti tecnici per specialità, ed entro fine mese comunicherà l’avvenuta iscrizione; la quota, pari a 200 euro, dovrà essere saldata entro il giorno prima che inizi il corso.

Le date

Tsn Bologna

Venerdì 8 novembre (14-18.30)

8 novembre (14-18.30) Sabato 9 novembre (8.30-13; 14.30-18.30)

9 novembre (8.30-13; 14.30-18.30) Domenica 10 novembre (8.30-13.30)

10 novembre (8.30-13.30) Venerdì 29 novembre (15-18.30)

29 novembre (15-18.30) Sabato 30 novembre (9-13; 14.30-18.30)

30 novembre (9-13; 14.30-18.30) Domenica 1° dicembre (8.30-13)

1° dicembre (8.30-13) Venerdì 10 gennaio (14-18.30)

10 gennaio (14-18.30) Sabato 11 gennaio (8.30-13; 14.30-18.30)

11 gennaio (8.30-13; 14.30-18.30) Domenica 12 gennaio (8.30-13.30)

Online

Martedì 5 dicembre (18.30-20.30)

5 dicembre (18.30-20.30) Giovedì 11 dicembre (18.30-20.30)

11 dicembre (18.30-20.30) Martedì 17 dicembre (18.30-20.30)

