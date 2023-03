La carabina di libera vendita Hatsan Striker 1000S Yellow in Italia

La Bignami porta in Italia la carabina di libera vendita Hatsan Striker 1000S Yellow, che per l’energia che sviluppa alla bocca è catalogata come carabina di libera vendita.

Riconoscibilissima per via degli inserti gialli in gomma morbida sull’impugnatura e l’avambraccio della mano debole, la Hatsan Striker 1000S Yellow arriva finalmente in Italia: la distribuisce la Bignami che per via dell’energia che sviluppa alla bocca l’ha inserita a catalogo (158 euro il prezzo) come carabina di libera vendita.

Matrice turca, la Striker 1000S Yellow è un’arma basculante a colpo singolo con una canna rigata in acciaio lunga 410 millimetri; l’azione è scanalata in modo tale da facilitare l’installazione e l’utilizzo di un cannocchiale di puntamento, per il quale è previsto un apposito fermo; di serie sono comunque già presenti tacca di mira e mirino frontale Truglo in fibra ottica, rispettivamente verde e rossa. In materiale sintetico, il calcio è del tipo Montecarlo.

Caratterizzata dalla doppia sicura, manuale e automatica, e dalla corsa del grilletto regolabile, alla bocca la Hatsan Striker 1000S Yellow (lunghezza complessiva 1.095 millimetri; peso 2.900 grammi) spara proiettili ad aria compressa calibro 4,5 mm a una velocità massima di 305 m/s.

Leggi le news, gli approfondimenti legali e i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.