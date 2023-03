La pistola compatta Ruger Lcp Max anche con valigetta di sicurezza

Per la propria pistola compatta Lcp Max la Ruger ha progettato anche una valigetta di sicurezza in acciaio con serratura, acquistabile in contemporanea a un prezzo contenuto.

Con una ventina di dollari in più, 499 anziché 479, ci si porta a casa anche la valigetta di sicurezza, in acciaio con serratura: è una delle novità che da qualche settimana arricchisce il catalogo della Ruger alla voce Lcp Max, la sua pistola compatta calibro .380 Acp con canna e carrello in lega d’acciaio e impugnatura in nylon rinforzato in fibra di vetro.

Sin dal momento del lancio sul mercato l’arma è stata apprezzatissima per la sintesi tra prestazioni, favorite dal caricatore da dieci colpi (ma per l’aftermarket ne è disponibile anche uno da dodici), e dimensioni, 131 millimetri per 300 grammi.

Ruger è un marchio distribuito dalla Bignami; nelle prossime settimane si saprà se alcune Lcp Max con la valigetta di sicurezza arriveranno anche in Italia.

Leggi le news, gli approfondimenti legali e i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.