La carabina Sako Trg M10 per la polizia di New York

La polizia di New York adotta la carabina Sako Trg M10 per la propria unità d’emergenza.

Il design modulare e la possibilità d’integrarla con i componenti aftermarket consentono di configurarla in centinaia di varianti, specifiche per le missioni più diverse: è anche per questo che il dipartimento di polizia di New York ha deciso d’adottare la carabina Sako Trg M10 per la propria unità d’emergenza.

Multicalibro e multiruolo nata sulla base delle esigenze delle forze speciali statunitensi, la M10 è l’ultima versione della famiglia Trg. Si tratta di un’arma sniper bolt-action con azionamento manuale e canna in acciaio inossidabile martellata a freddo; insieme a queste caratteristiche, lo scatto a due stadi regolabile sia nel peso sia nella posizione garantisce di serie una precisione inferiore al Moa.

La Sako fa parte della Beretta defense technologies, l’alleanza strategica della holding per la fornitura di prodotti e servizi a corpi militari e forze dell’ordine; per Stefano Itri, vicepresidente delle vendite internazionali & Bdt Usa, «è stato un privilegio sviluppare la configurazione migliore per le esigenze» della polizia di Ney York.

