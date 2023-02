Armi Magazine marzo 2023 è in edicola!

Armi Magazine marzo 2023 vi aspetta in edicola dal 15 febbraio con tante curiosità, sorprese ed esclusive. A partire dalla copertina, con il test in anteprima assoluta della Beretta 80X Cheetah Launch Edition in calibro 9 corto (guarda il video del test a fuoco).

Tra le altre prove a fuoco più interessanti di Armi Magazine marzo 2023 possiamo segnalare: Bergara Ba-13 Td Camo Strata cal. .308 Winchester, Cz 75 Ts Czechmate cal. 9×19 mm, Beretta A300 Ultima cal. 20, Laugo Arms Alien cal. 9×19 mm e Remington 870 Dm Tactical cal. 12.

Attualità in primo piano con la (preoccupante) offensiva contro la difesa personale: che sia in atto la drastica diminuzione forzata su rilasci (ormai inesistenti) e rinnovi annuali del porto di pistola per difesa personale è dato pacifico e indiscutibile; da ultimo assistiamo – però – a una drastica accelerazione dei dinieghi e non ci vorrà molto per assistere alla definitiva abolizione di fatto di questa licenza.

Spazio alla ricarica, con due interessanti articoli

Il primo sulla Spartan Xiphos, una recente palla monolitica di elevata qualità, realizzata in ottone e prodotta in numerosi diametri dalla sudafricana Frontier. Nel secondo articolo, si parte dalla fusione domestica della palla Lee da una oncia passando all’analisi dei potenziali assetti di carica: la slug sottocalibrata, in perfetto stile americano, si coniuga con componenti di produzione nazionale.

Non manca anche questo mese un confronto tra due cartucce: .264 Winchester Magnum e 6,5 Prc Hornady. Quali sono le migliori ex-ordinanza corte? Le abbiamo analizzate (da vicino) durante la finale del Campionato nazionale ex-ordinanza con armi corte. Curiosando in armeria… ci siamo imbattuti nel revolver Franchi-Llama cal. .22 Lr, “carico” non solo di storia ma anche di qualche peculiare soluzione tecnica.

Le amazzoni del colonnello Gheddafi (le cosiddette gazzelle)

Erano addestrate da istruttori tedesco orientali, serbi e dai provisional dell’Ira all’utilizzo delle armi leggere nel combattimento urbano in ambiente ravvicinato, tecniche che si sono rivelate utili per difendere Gheddafi da attacchi contro la sua persona: in un incredibile reportage, ripercorriamo la storia delle gazzelle, soffermandoci in particolare sulle armi da loro utilizzate.

E ancora su Armi Magazine marzo 2023 la rubrica Questione di legge, una vetrina sul Beretta 486 Parallelo cal. 12 e 20, uno sguardo alle novità del mercato armiero americano, l’aria compressa con la Umarex Iwi Mini Uzi Co 2 Bb cal. 4,5 mm, un utile accessorio che aggiunge un piccolo calcio scheletrizzato e una slitta Picatinny sotto la canna della sempiterna 1911, le ottiche della Hawke e tanto altro ancora.

Buona lettura dallo staff di Armi Magazine.