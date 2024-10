Quattro azzurri alle finali di Coppa del mondo di Tiro a segno

I medagliati olimpici Paolo Monna e Federico Nilo Maldini e gli altri due finalisti di Parigi, Danilo Dennis Sollazzo e Massimo Spinella, rappresenteranno l’Italia del Tiro a segno alle finali di Coppa del mondo di Nuova Delhi (13-18 ottobre)

La stagione internazionale del Tiro a segno volge ai titoli di coda, ma in calendario resta un ultimo appuntamento che arriva appena dopo la conclusione dei Campionati del mondo juniores di Lima, evento che ha regalato all’Italia un argento individuale e due bronzi a squadre nella pistola. Alle finali di Coppa del mondo Issf, in programma dal 13 al 18 ottobre a Nuova Delhi, in India, l’occasione è ghiotta per chi è rientrato deluso dalla trasferta parigina.

I quattro azzurri

Non è il caso dei tiratori guidati da Pierluigi Ussorio, che proprio a Parigi hanno restituito la gioia della medaglia olimpica al Tiro a segno azzurro, con l’argento e il bronzo nel contest di pistola ad aria compressa dai 10 metri firmati da Federico Nilo Maldini e dal numero 1 del ranking mondiale Paolo Monna, fresco di candidatura al premio di “Shooter of the year”. Oltre ai due tiratori di pistola, che alla vigilia della partenza per l’India prevista per venerdì 11 ottobre saranno ospiti del Festival dello sport a Trento, prenderanno parte alle finali di Coppa del mondo anche gli altri due azzurri finalisti a Parigi, Danilo Dennis Sollazzo nella carabina ad aria compressa dai 10 metri e Massimo Spinella nel contest di pistola automatica. Se per Spinella la finale dei Giochi di Parigi ha rappresentato un punto di svolta nella sua carriera di tiratore solido e consistente ai massimi livelli, per Sollazzo la speranza di medaglia era tutt’altro che remota. Il vice campione del mondo 2022 ha comunque l’età dalla sua parte e la consapevolezza di essere tra i migliori “compressisti” a livello mondiale. Pur essendosi qualificato alle finali di Coppa del mondo, non sarà della partita l’altro tiratore di carabina presente ai Giochi olimpici, Edoardo Bonazzi, a causa di impegni inderogabili con il corpo delle Fiamme Gialle.

Le parole di Pierluigi Ussorio

“A Nuova Delhi vogliamo chiudere in bellezza una stagione che ci ha regalato tante soddisfazioni”, ha dichiarato il direttore della preparazione, Pierluigi Ussorio. Che ha proseguito: “Sin dai primi mesi dell’anno abbiamo lavorato nella direzione corretta, conquistando prima un buonissimo numero di carte olimpiche in poche settimane e poi tornando da Parigi con due medaglie e quattro atleti finalisti. Arriviamo a queste finali di Coppa del mondo con la consapevolezza di poter essere protagonisti sia nei concorsi di carabina sia di pistola”.

Questo il link per abbonarsi o regalare un abbonamento alla versione cartacea o digitale di Armi Magazine.