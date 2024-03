La Cz Bren 2 Ms in edizione limitata

La Repubblica Ceca fa parte della Nato da un quarto di secolo: per celebrare l’anniversario la Cz ha prodotto venticinque Cz Bren 2 Ms in edizione limitata.

È una delle piattaforme semiautomatiche più note della Cz, che nella versione con la canna di 11” (279 millimetri, al di sotto dunque dei 300 che secondo la normativa europea discriminano tra armi corte e lunghe) ha deciso di abbandonare temporaneamente il nero e produrla in edizione limitata: sarà questa particolare variante della Bren 2 Ms a celebrare il venticinquesimo anniversario del giorno in cui la Repubblica Ceca aderì alla Nato.

Saranno per l’appunto appena venticinque gli esemplari disponibili, tutti calibro .223 Remington e affini all’arma in utilizzo all’esercito nazionale; oltre che per una combinazione particolare dei colori, la Cz ha optato per comandi in duralluminio, manetta d’armamento maggiorata, copricanna e regolatore di gas estesi, compensatore lineare Gis e red dot Aimpoint T2 installato su una slitta Spuhr Rdf 20225K.

Su ogni arma sono impressi la data d’ingresso della Cz nella Nato e i nomi delle operazioni cui i soldati cechi hanno preso parte.

Leggi le news, gli approfondimenti legali e i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.