La Sk Guns lancia la Santa Muerte, pistola da collezione in edizione limitata

Nella serie Saints la Sk Guns ha introdotto la Santa Muerte, la pistola dedicata alla personificazione della morte che in Messico è oggetto di un culto specifico.

L’anno scorso di questi tempi presentò la Lady of Guadalupe, che ebbe un successo enorme; stavolta la Sk Guns cambia l’oggetto della devozione, visto che l’ultima arrivata nella serie Saints è dedicata alla Santa Muerte, la Santa Morte (più correttamente Nostra Signora della Santa Morte: la si vede raffigurata, come figura scheletrica femminile con falce in mano e crocifisso al collo, sulla sommità del carrello), la personificazione della morte, alla quale in Messico (le radici sono azteche: il sincretismo religioso ne combina il culto con quello cattolico dei defunti e con la ricorrenza del Día de los muertos) e in altre zone ispanofone si chiedono guarigione, protezione, benessere finanziario e la garanzia di un percorso netto verso l’aldilà.

1 di 2

La Sk Guns la produce in soli 500 pezzi (2.750 dollari), sviluppandola sulla base di una Colt 1911 calibro .38 Super; sul carrello ha inciso delle rose che, belle e femminili ma dalle spine acuminate e in grado di far sanguinare, i devoti le ritengono particolarmente sacre. Sul carrello si notano altre due figure associate alla Santa Morte, il gufo e la bilancia.

Leggi le news, gli approfondimenti legali e i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.