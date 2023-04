La Cz Scorpion Evo 3 S1 anche in calibro .22 lr

Sia pistola sia carabina, la Cz Scorpion Evo 3 S1 è ora realizzata anche in calibro .22 lr.

Oltre che in 9×19 e in 9×21, la Cz Scorpion Evo 3 S1 è ora disponibile anche in .22 lr in entrambe le varianti in cui è prodotta, la carabina (canna da 416 millimetri con compensatore cilindrico; lunghezza complessiva regolabile tra 665 e 860 millimetri) e la pistola (canna da 200 millimetri con coprifiamma; lunghezza complessiva regolabile tra 420 e 665 millimetri); si ottengono i vantaggi d’un rinculo minimo, d’un peso in parte ridotto, rispettivamente 2.220 e 2.700 grammi, e d’una maneggevolezza elevata perdendo pochissimo in prestazioni.

Per la Cz il .22 lr è utile sia ai tiratori esperti, che così possono concentrarsi sull’accuratezza del colpo, sia ai principianti per i quali imparare è più facile. Entrambe le varianti sono dotate di calcio telescopico, mire regolabili e caricatore polimerico da dieci colpi; il peso di sgancio del grilletto oscilla tra 2.855 e 3.875 grammi.

In Italia il marchio Cz è gestito dalla Bignami; sarà da lì (non però dall’outlet: ci avete dato un’occhiata?) che passeranno le informazioni sui tempi dell’eventuale distribuzione e sui prezzi al pubblico.

