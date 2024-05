La Little Boy Rifles diventa una Srl

Cambia la struttura societaria della Little Boy Rifles, che dopo il passaggio di proprietà diventa una Srl.

Passa da un modello di gestione artigianale a una struttura più organizzata (Srl), grazie alla quale punta a crescere sotto l’aspetto organizzativo, commerciale, economico e amministrativo: cambia la struttura societaria della Litte Boy Rifles, l’azienda fondata e finora gestita da Maurizio Battaglino che dopo il passaggio alla nuova proprietà diventa il product manager.

Non cambia l’attività principale, ossia la produzione di carabine di qualità elevata, totalmente personalizzabili tanto da essere autentici pezzi unici.

La Litte Boy Rifles sta inoltre investendo in nuove tecnologie e ampliando il parco macchinari così da poter offrire una gamma più ampia di lavorazioni interne, e si sta dotando di materiale disponibile in magazzino per avere pronta la componentistica più comune.

Da ora in poi chi vorrà presentarsi in laboratorio avrà bisogno di fissare un appuntamento, per richiedere il quale dovrà utilizzare l’indirizzo e-mail marketing@littleboyrifles.com.

