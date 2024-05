Si è conclusa a Bondeno la Pardini Cup

Si è conclusa a Bondeno (Fe) la seconda edizione della Pardini Cup, che ha visto la partecipazione di ben 216 atleti, per un totale di 235 prestazioni con 44 sezioni rappresentate

L’affluenza dei tiratori registrata presso la struttura del Tsn Bondeno ha confermato il successo della prima edizione della Pardini Cup e ha messo in evidenza le capacità organizzative della sezione.

Tra il 25 aprile e il 1° maggio sono state disputate le gare di C10, P10, Clt, Cst, Cl3P, Cs3P e Pl con risultati di ottimo livello tecnico. Per la prossima edizione si sta già valutando l’introduzione delle discipline di arma corta a 25 metri.

I premi estratti

Novità di questa edizione è stata l’istituzione di un premio esclusivo per le categorie giovanili, dando così una particolare attenzione proprio a questo settore: una Pardini K12 Kid è stata estratta come premio riservato esclusivamente alle categorie Giovanissimi, Allievi, Ragazzi e Juniores. Per le altre categorie il premio a estrazione è consistito in una carabina Pardini Gpr1 Evo messa in palio da Pardini Armi.

La competizione si è svolta grazie al sostegno e alla collaborazione della Pardini Armi di Lido di Camaiore (Lu), di Negrini di Quistello (Mn), del Lions Club di Bondeno, dell’ottica Punto di Vista di Bondeno, della Barbaro Bersagli di Seriate (Bg), di Graphic-A di Bondeno e dell’hotel ristorante La Perla di Bondeno.

