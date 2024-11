La Nighthawk Custom aggiorna la Lady Hawk: ecco il modello 2.0

La Nighthawk Custom ha presentato la Lady Hawk 2.0, l’ultima pistola 1911 che ha pensato per le donne.

La definisce una «reinterpretazione elegante e moderna» del primo modello, le cui prestazioni combina con una maggior raffinatezza; la si apprezza già alla prima occhiata, considerati l’impiego dell’opale peruviano per le guancette (è la prima volta in una pistola 1911: di solito lo si trova in gioielli e coltelli di lusso) e gli accenti rosa, facilmente spiegabili: la Lady Hawk 2.0, l’ultima produzione della Nighthawk Custom, è infatti pensata per le donne.

Sono due le varianti disponibili, ciascuna a catalogo (5.399 dollari il prezzo base) in calibro 9×19 mm o .45 acp: carrello, leggero e facile da maneggiare, e fusto taglia Commander possono presentare l’acciaio lucido a vista o la finitura Dlc (diamond like carbon).

Le dimensioni sono quelle di un’arma compatta: la canna, con la volata svasata verso l’interno, misura 4,25” (108 millimetri); la lunghezza complessiva raggiunge i 199 millimetri, cui corrisponde un peso di 1.020 grammi.

Dotazione e descrizione si completano infine con caricatore di 10 colpi, sicura singola, tacca posteriore Heinie, mira frontale al trizio e grilletto custom in alluminio leggero (sgancio regolabile tra 1.585 e 1.700 grammi.

