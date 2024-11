La Daniel Defense modifica la H9

La Daniel Defense ha annunciato d’aver aggiornato la pistola striker fired H9, con grilletto straight-pull.

«Overengineered is an understatement», dire che è sovra-ingegnerizzata è un eufemismo: la Daniel Defense usa questo slogan per presentare l’aggiornamento della pistola H9, la striker fired di cui promette «l’ergonomia di una 1911». Sono sostanzialmente due gli interventi, sul gruppo di canna e sulla molla di riduzione del rinculo.

Dal punto di vista tecnico la H9 è catalogabile tra le pistole compatte (canna di 109 millimetri, 1:10” il passo di rigatura; lunghezza 195 millimetri; peso 840 grammi) calibro 9×19 mm.

Il fusto è realizzato in alluminio aeronautico 7075; il grilletto è del tipo Bh-Sp, bottom hinge straight pull; ciascuno dei tre caricatori bifilari, in acciaio al carbonio, alberga quindici colpi. La dotazione di serie si completa con mira frontale in fibra ottica azzerata a 25 iarde.

Il prezzo sul mercato americano è pari a 1.299 dollari; l’eventuale distribuzione in Italia passerà dalla Origin.

