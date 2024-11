Weihrauch Arminius Hw 3 calibro .22 Lr, la prova a fuoco

Il Weihrauch Arminius Hw 3 è un revolver economico ma ben costruito: canna e tamburo da 8 colpi calibro .22 Lr sono in acciaio, mentre il telaio è in lega leggera; l’impugnatura anatomica è in gomma.

Il funzionamento è in singola e doppia azione, con pesi di sgancio nella norma per la tipologia di arma. Grazie al prezzo di vendita dell’Hw 3 molto contenuto (così come quello delle munizioni), è così possibile trascorrere molte ore in poligono senza indebitarsi.

