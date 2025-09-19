La Ruger Mini-14 Ranch in un’edizione da collezione

La Ruger ha lanciato un’edizione speciale della carabina semiautomatica Mini-14 Ranch; l’ha chiamata 50th Anniversary anche se per il modello base il mezzo secolo è già passato.

L’anniversario tondo è passato da un po’, la produzione in larga scala e l’inizio delle vendite del modello base risalgono al 1973, ma va bene lo stesso: alla carabina semiautomatica Mini-14 Ranch, calibro 5,56×45 mm Nato (1.399 dollari), la Ruger, marchio distribuito in Italia dalla Bignami, ha deciso di dedicare una versione da collezione battezzata 50th Anniversary, con un’incisione speciale sull’otturatore.

Ottenuta tramite rotomartellatura a freddo d’una barra di lega d’acciaio, poi bluizzata, la canna misura 18”, ossia 457 millimetri (passo di rigatura 1:19”, freno di bocca agganciato alla filettatura ½x28).

Complessivamente lunga un metro esatto al quale corrisponde un peso di 3.265 grammi, anche in questa versione la Mini-14 Ranch sfoggia calcio e asta in legno di noce (349,25 millimetri la length of pull); alla mira frontale a lama e al ghost ring regolabile s’aggiungono la bayonet lug e la slitta per l’installazione diretta dell’ottica. Due i caricatori, da venti colpi ciascuno.

