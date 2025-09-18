La Daniel Defense svela la Riptide, la #26 della Limited series

Ecco la Riptide, il ventiseiesimo modello della Limited series della Daniel Defense: la canna misura appena 7”.

Ci s’attendeva un’arma lunga, e invece almeno per i canoni europei proprio lunga non è: per la Riptide, il ventiseiesimo modello della Limited series (4.499 dollari) sviluppato sulla base della Dd4 Pdw P, la Daniel Defense ha scelto una canna lunga appena 7” (pesante, profilo S2W, filettatura 5/ 8 x24; si chiude con un freno di bocca Jk Armament), poco meno di 178 millimetri; .300 blackout il calibro.

L’altra sensazione però era corretta: considerato il riferimento alla marea (che, nota Daniel Defense, «quando sale non c’è modo di fermarla: allo stesso modo serve un’arma per muoversi velocemente, colpire forte e non fermarsi mai»), era inevitabile attendersi qualche sfumatura dell’azzurro; e puntuale il caricatore Lancer L5Awm è in color uovo di pettirosso, ben contrastato dalla finitura Cerakote Sandoflauge sul resto dell’arma.

Scelta ormai abituale per questa serie, la Daniel Defense ha optato per i comandi Radian (manetta d’armamento ambidestra Raptor Lt, selettore di sicura Talon 45/90) e per il grilletto Timney Triggers.

Lunga tra 527 e 629 millimetri a seconda dell’estensione del calcio, collassabile (2.585 grammi il peso complessivo), la Riptide si completa con un red dot Aimpoint Acro P-2 3.5 Moa.

