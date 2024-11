Il Tsn Treviso e la Uits danno l’addio a Elio Gallina

È scomparso Elio Gallina, una delle figure di riferimento del Tiro a segno nazionale e internazionale degli ultimi 60 anni

Nato nel 1939, Elio Gallina entra dapprima nel Corpo dell’Aeronautica militare e poi inizia a frequentare gli ambienti del Tiro a segno associandosi al Tsn di Treviso, come tiratore, nel 1961. Da quel momento in poi la sua vita si intreccia a quella delle linee di tiro: tiratore, direttore di tiro e -successivamente – allenatore.

La carriera di tecnico, iniziata il 1° gennaio 1980, sarà per lui totalizzante e ricca di soddisfazioni. Prima con il Tsn di Treviso, sezione che resterà sempre nei suoi pensieri, e poi a livello nazionale e internazionale per la Uits, nel comparto della carabina. Dal 1990 al 1998 ha seguito infatti, in qualità di tecnico federale, la nazionale italiana seniores impegnata nelle gare di Coppa del mondo per ottenere l’accesso ai Mondiali e alle Olimpiadi, presenziando anche a tantissime edizioni degli Europei e a rassegne multidisciplinari come i Giochi del Mediterraneo.

Inoltre Elio Gallina, parallelamente e sino al 2007, ha contribuito attivamente anche allo sviluppo della nazionale italiana paralimpica organizzando diversi raduni di tiro e partecipando con gli azzurri a numerose manifestazioni internazionali.

I riconoscimenti

– Cavaliere dell’Ordine “al merito della Repubblica Italiana” dal 27 dicembre 1994;

– dalla Uits ha conseguito le medaglie di benemerenza di bronzo, argento e oro;

– dal Comitato provinciale del Coni di Treviso ha ricevuto la targa di riconoscimento nel 1986, 1987, 1988, 1989, 1993, 2003 e 2004 per “dirigenza sportiva”;

– Dal Coni: stella di bronzo al merito sportivo nel 1992; stella d’argento al merito sportivo nel 2002; stella d’oro al merito sportivo nel 2017.

Le parole di Marco Bruniera

“Oggi per noi – ha affermato il presidente del Tsn di Treviso, Marco Bruniera – è un giorno molto triste, perché se n’è andato uno dei pilastri della nostra sezione, ma non solo. Elio ha saputo farsi stimare da tutti i tiratori che negli anni sono stati da lui aiutati e supportati nella loro crescita sportiva, con dedizione e profonda e genuina passione per il nostro amato sport, lasciando in tutti noi un vuoto incolmabile. Perdiamo una persona di valore, prima che uno straordinario tecnico: continueremo a fare del nostro meglio nel solco che lui ha scavato in tutti questi anni di attività“.