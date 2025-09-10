La Smith & Wesson 1854 Stealth Hunter anche in .45-70 Government

Quattro i calibri a catalogo: la carabina a leva Smith & Wesson 1854 Stealth Hunter ora è disponibile anche in .45-70 Government.
Oltre che in .357 magnum, .45 Colt e .44 magnum, la Smith & Wesson ha deciso di produrre la carabina a leva 1854 Stealth Hunter anche nel più canonico .45-70 Government.
Rispetto agli altri tre calibri crescono leggermente la lunghezza della canna (di due decimali di pollice, da 16,3” a 16,5”, ossia da 414 a 419 millimetri) e quella complessiva, ora 871 millimetri abbondanti, sale il peso (2.980 grammi), si riduce la capacità del caricatore tubolare, che anziché 8+1 ospita 5+1 colpi.
Ovviamente resta il medesimo il design, caratterizzato dal grilletto flat, dalla slitta Picatinny di 277 millimetri, dal calcio in polimero nero e dalla leva maggiorata; al ghost ring regolabile Xs la Smith & Wesson abbina una mira frontale HiViz H3 in fibra ottica.
