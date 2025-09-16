La Smith & Wesson Model 1854 anche in .30-30 Winchester

La Smith & Wesson ha aggiunto il calibro .30-30 Winchester all’elenco di quelli nei quali è disponibile la carabina a leva Model 1854.

Finora erano quattro (.45-70 Government, .357 magnum, 45 Colt, .44 magnum), da qualche giorno i calibri in cui è disponibile la carabina a leva Model 1854 sono diventati cinque: la Smith & Wesson, infatti, ha aggiunto al catalogo anche il .30-30 Winchester (1.399 dollari il prezzo sul mercato internazionale; Prima Armi il distributore del marchio in Italia).

Anche in questo caso, come in .45-70 Government (più corta di tre quarti di pollice invece negli altri tre calibri), la canna misura 20”, ossia 508 millimetri (filettatura 5/ 8 x24); la Smith & Wesson l’ha realizzata da una barra d’acciaio inossidabile, come in acciaio inossidabile forgiato è l’azione.

Il caricatore tubolare, fisso, ospita 6+1 colpi; come organi di mira si possono sfruttare un ghost ring X-Sights e un riferimento frontale a perla in oro.

Leggi le news, gli approfondimenti legali e tutti i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.