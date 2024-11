La Smith & Wesson M&P Fpc anche in .40 S&W

Oltre che in 9×19 mm, la Smith & Wesson M&P Fpc è ora disponibile anche in .40 S&W.

Per un anno e mezzo l’ha realizzata soltanto in 9×19: ora la Smith & Wesson ha deciso di provare a prendersi un’altra fetta di mercato, e così all’elenco dei calibri disponibili per la carabina M&P Fpc ha aggiunto anche il .40 S&W.

Restano sostanzialmente immutate le dimensioni, a partire dalla lunghezza della canna (413 millimetri; filettatura ½x28, con copricanna leggero e slot M-Lok) e di quella complessiva, che a seconda della configurazione del calcio collassabile oscilla tra 416 e 772 millimetri.

Cambia però la capacità del caricatore: la Smith & Wesson ne mette a disposizione tre, uno da quindici e uno da venti colpi (rispettivamente diciassette e ventitré in 9×19).

Il prezzo al pubblico sul mercato internazionale è pari a 699 dollari; per l’eventuale distribuzione in Italia è necessario attendere indicazioni dalla Prima Armi, che ha in carico la distribuzione del marchio Smith & Wesson.

Leggi le news, gli approfondimenti legali e i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.