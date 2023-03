Smith & Wesson M&P Fpc, la carabina in calibro da pistola con calcio collassabile

La M&P Fpc è la nuova carabina in calibro da pistola della Smith & Wesson; la caratterizzano il calcio collassabile e i caricatori bifilari da 17 e 23 colpi.

La sua lunghezza oscilla tra 416 e 772 millimetri, merito del calcio collassabile con fermo di bloccaggio, ed è compatibile con i caricatori della serie M&P: si chiama Fpc l’ultima novità della Smith & Wesson, una carabina in calibro da pistola (9 mm) con funzionamento a massa battente (2.280 grammi il peso complessivo).

Acciaio inossidabile 4140, alluminio, polimero: sono questi i materiali scelti rispettivamente per canna (413 millimetri; filettatura ½x28), azione e calcio, nel quale è ricavato uno scomparto per i caricatori extra; di serie ne sono forniti tre, uno da 17 e due da 23 colpi. Le potenzialità optic ready restano intatte anche quando il calcio è collassato.

Nella Smith & Wesson M&P Fpc è integrato un sistema antirinculo; in generale, i comandi sono quelli tipici della serie M&P. La dotazione si completa con slitta Picatinny installata sul copricanna (slot M-Lok), grilletto flat in azione singola e sicura al pollice. Nei 659 dollari, prezzo di lancio sul mercato americano, entra anche una borsa multiscompartimento per il trasporto, con chiusure in velcro.

