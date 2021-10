La Springfield Armory SA-35 fa risorgere la Browning HP35

La nuova Springfield Armory SA-35, pistola semiautomatica calibro 9 mm, reinterpreta la Browning HP35 in chiave contemporanea. Lo slogan con cui è presentata basta da sé: don’t call it a classic, non definitela un classico.

Cambiano alcuni dettagli e aumenta la capacità del caricatore, nota distintiva dell’originale, ma l’ascendenza è chiara: è infatti alla Browning HP35 che la nuova Springfield Armory SA-35 deve la propria genesi. La citazione è esplicita ma reinterpretata in chiave moderna: oltre che per i colpi disponibili, 15 invece di 13, la SA-35 si distingue per la cresta tonda del cane, la sicura al pollice maggiorata, la tacca di mira tattica e il mirino a lama con punto bianco.

Per il fusto e il carrello Springfield Armory ha scelto l’acciaio forgiato con una finitura bluastra opaca; in noce le guancette, dalla zigrinatura moderna. Springfield Armory ha optato poi per scatto accuratizzato e canna da 119 millimetri rotomartellata a freddo; niente sicura automatica al caricatore. Alla lunghezza complessiva di 198 millimetri corrispondono circa 895 grammi. 699 dollari il prezzo al pubblico sul mercato americano, ovviamente 9 millimetri il calibro.

