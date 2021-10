Mossberg MC2sc, la pistola semiautomatica microcompatta

Nelle scorse ore Mossberg ha presentato una nuova pistola semiautomatica microcompatta: si chiama MC2sc e sta in meno di 16 centimetri.

21 millimetri in meno della MC2c la fanno designare come pistola semiautomatica microcompatta: grazie alla canna da 86 millimetri (rigatura destrorsa 1:16) la Mossberg MC2sc si ferma infatti a 159 millimetri. Da scarica pesa appena 550 grammi, che salgono a 710 una volta che si è riempito il caricatore bifilare da 11+1 colpi calibro 9 mm; è disponibile anche una versione estesa, da 14+1.

La mira dovetail a tre punti bianchi è utilizzabile in cowitness con il red dot facilmente installabile sul carrello optic ready; in opzione, e il prezzo sale da 555 a 663 dollari, si può acquistare l’arma già corredata della mira notturna Truglo Tritium Pro. Guarnito di tagli di presa profondi, il carrello è realizzato in acciaio inossidabile 416 con finitura nera DLC; nero anche il fusto in polimero rinforzato in fibra di vetro. È decisamente aggressiva la zigrinatura scelta per l’impugnatura.

La sicura è integrata al grilletto flat (2.495 grammi il peso di sgancio), che si caratterizza per precorsa ridotta e reset tattile corto; chi lo desidera può aggiungervi anche una sicura del perno traversale. Reversibile, il pulsante di sgancio del caricatore si trova dietro il ponticello. E a proposito del grilletto: grazie al Safe Takedown System non c’è bisogno di premerlo per smontare l’arma.

