La Springfield Armory Saint Victor ora con calcio tattico pieghevole

La Springfield Armory rende disponibile la Saint Victor, carabina stile Ar, anche nella variante Law tactical folder con calcio tattico pieghevole.

Serve per compattare l’arma, che scende da 965 a 673 millimetri, così da renderne più facili trasporto e stoccaggio: è il calcio tattico pieghevole l’ultimo upgrade della Springfield Armory Saint Victor, ora disponibile anche nella variante Law tactical folder; come evidenziano le immagini, anziché collassare il calcio s’addossa al lato sinistro dell’azione (è la solita, in alluminio aeronautico 7075 T6 con anodizzazione tipo III).

Come d’abitudine per questa serie, la canna da 406 millimetri con finitura Melonite è protetta da un copricanna free floating con slot M-lok; calcio e impugnatura a pistola, con attacchi Qd, sono forniti dalla B5 Systems, la stessa cui s’è affidata la Daniel Defense per realizzare la carabina in edizione limitata dedicata al mese di maggio. La dotazione di serie si completa con mire flip-up e un caricatore Magpul da trenta colpi calibro 5,56×45 mm Nato.

Carabina stile Ar dal funzionamento a recupero diretto di gas con sistema mid-length, la Saint Victor Law tactical folder (3.260 grammi) costa 1.363 dollari.

