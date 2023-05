Daniel defense Dd4 V7 Slw Dune, carabina da collezione

La Daniel defense ha presentato la Dd4 V7 Slw Dune, carabina da collezione dedicata al mese di maggio.

Stavolta, almeno per il momento, la Daniel defense non ha comunicato in quanto tempo il lotto si sia esaurito, ma già pochi minuti dopo il lancio sul sito ufficiale era comparsa la classica indicazione «sold out»: come le volte precedenti il mercato (americano, si presume) ha dimostrato d’apprezzare la carabina da collezione dedicata al mese in corso.

Si chiama Dd4 V7 Slw Dune, sviluppata dalla Daniel defense su una delle piattaforme più leggere e a caricamento più rapido della famiglia Ddm4; di serie c’è installato un cannocchiale Trijicon Credo 1-8×28, montato su un portaottica Reptilia Aus flat dark earth. È la stessa tonalità del calcio Bravo regolabile (riducendolo al minimo, la lunghezza complessiva dell’arma scende da 883 a 800 millimetri netti) e dell’impugnatura a pistola P23, entrambi a marchio B5 Systems. L’azione in alluminio aeronautico 7075-T6 anodizzato tipo III è invece ricoperta dalla finitura Cerakote Rattlecan arid; è in alluminio anche il ponticello, leggero, che ospita il grilletto Alg Act. Sulla volata della canna filettata (½x28) da 368 millimetri (rigatura 1:7″), in acciaio al cromo-moli-vanadio, è saldato un rompifiamma SureFire 3 che la allunga fino a 406 millimetri.

Calibro 5,56×45 mm Nato, a recupero diretto di gas con sistema mid-length, la Dd4 V7 Slw Dune (3.355 grammi) si completa con una slitta Mfr XL con slot M-lok, attacchi Qd e caricatore svasato.

Leggi le news, gli approfondimenti legali e i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.