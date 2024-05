La Walther Pdp Pro con l’Aimpoint Acro P2 di serie anche sul mercato civile

La pistola full size Walther Pdp Pro con il red dot Aimpoint Acro P2 installato di serie costa poco meno di 1.600 dollari.

Non più solo per il law enforcement: la Walther ha introdotto la pistola full size Pdp Pro con installato di serie il red dot Aimpoint Acro P2 anche nel catalogo destinato al mercato civile (1.599 dollari; tre i caricatori inclusi, ciascuno dei quali da diciotto colpi calibro 9×19). L’intento è rendere chiaro e affidabile l’allineamento delle mire (quella frontale, a tre punti, è realizzata in trizio) anche in ambienti scuri e dalla visibilità limitata.

Dal punto di vista tecnico si tratta di una pistola che grazie alla canna di 4,5” (114 millimetri) raggiunge gli 8” netti (203 millimetri); da scarica pesa 780 grammi. Lo scatto prescelto è il Dynamic Performance Trigger.

L’eventuale distribuzione in Italia sarà affidata alla Bignami, della cui scuderia fa parte il marchio Walther.

