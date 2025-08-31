L’Aimpoint Duty Rds si evolve nella variante Mr

L'Aimpoint Duty Rds si evolve nella variante Mr
(foto Aimpoint)

La svedese Aimpoint ha sviluppato una nuova variante del red dot tattico Duty Rds: è l’Mr, multireticolo.

Mr è l’acronimo che sta per Multi-reticle, multireticolo: sono tre, infatti, le opzioni che può alternare chi impiega l’ultima variante del red dot Aimpoint Duty Rds, che al classico punto standard di 2 Moa associa, utilizzabile sia da solo sia in coppia, un cerchio di 65 Moa, con riferimento inferiore a ore sei; restano dodici i livelli di luminosità selezionabili, quattro dei quali notturni.

Grazie alla tecnologia Instant-On Motion Activation, che attiva il red dot non appena percepisce un movimento dell’arma e gestisce automaticamente lo stand-by, la batteria Cr2032 (ci si accede da uno scomparto laterale) raggiunge una vita operativa di tre anni.

reticoli Aimpoint Duty Rds Mr
(foto Aimpoint)

Per la scocca l’Aimpoint ha scelto l’alluminio aeronautico, impermeabile fino a 25 metri, resistente agli urti e alle vibrazioni; la configurazione della lente, esente da parallasse (1x il fattore d’ingrandimento), consente di sparare con entrambi gli occhi aperti.

