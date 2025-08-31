L’Aimpoint Duty Rds si evolve nella variante Mr

La svedese Aimpoint ha sviluppato una nuova variante del red dot tattico Duty Rds: è l’Mr, multireticolo.

Mr è l’acronimo che sta per Multi-reticle, multireticolo: sono tre, infatti, le opzioni che può alternare chi impiega l’ultima variante del red dot Aimpoint Duty Rds, che al classico punto standard di 2 Moa associa, utilizzabile sia da solo sia in coppia, un cerchio di 65 Moa, con riferimento inferiore a ore sei; restano dodici i livelli di luminosità selezionabili, quattro dei quali notturni.

Grazie alla tecnologia Instant-On Motion Activation, che attiva il red dot non appena percepisce un movimento dell’arma e gestisce automaticamente lo stand-by, la batteria Cr2032 (ci si accede da uno scomparto laterale) raggiunge una vita operativa di tre anni.

Per la scocca l’Aimpoint ha scelto l’alluminio aeronautico, impermeabile fino a 25 metri, resistente agli urti e alle vibrazioni; la configurazione della lente, esente da parallasse (1x il fattore d’ingrandimento), consente di sparare con entrambi gli occhi aperti.

Leggi le news, gli approfondimenti legali e i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.