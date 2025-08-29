Kimber accorcia le 2K11: ecco le Pro

Da sinistra, la Kimber 2K11 nelle varianti Coyote, Eclipse, Minotaur, Stainless, Royal

La Kimber ha annunciato la Pro, versione compatta della pistola semiautomatica 2K11, in cinque varianti cromatiche (e due calibri).

Coyote (2.699 dollari), Eclipse (2.345), Minotaur (2.575), Stainless (2.245), Royal (2.499): sono cinque le varianti dell’ultimo modello di casa Kimber (Paganini il distributore italiano), che se si vuole una sintesi estrema è la 2K11 in versione ridotta (anziché 5”, ossia 127 millimetri, la canna fluted con la volata svasata verso l’interno misura 4,25”, 108 millimetri); dunque calano anche la lunghezza complessiva, 198 anziché 217 millimetri, e il peso, tra 990 e 1.160 grammi.

Della 2K11 full size la Kimber non ha toccato le caratteristiche principali, a partire dall’asta guidamolla, dagli estrattori esterni e dal grilletto Gt (peso di sgancio tra 1.360 e 1.815 grammi) fino, ovvio, alle capacità optic ready, e dunque alla possibilità di usare un red dot: di serie il carrello è compatibile con l’impronta del Trijicon Rmr, ma sono disponibili anche piastre alternative.

Tra le cinque varianti cambiano la tonalità della finitura e in due casi anche il materiale dell’impugnatura: mjd per l’Eclipse e la Royal, kevlar e fibra di carbonio per la Coyote e la Stainless, alluminio per la Minotaur.

Tutte e cinque le pistole sono realizzate in 9×19 mm, con un caricatore da 19+1 colpi; la Kimber produce la Royal e la Coyote anche in .45 acp, con caricatori da 11+1 e 13+1 colpi.

