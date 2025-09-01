Cabot Guns aggiorna la Jones: ecco la 2.0

La Cabot Guns ha prodotto una nuova variante, la 2.0, della pistola Jones 1911, lanciata quattordici anni fa.

Si sono volatilizzati in poche ore i dieci esemplari nei quali, a distanza di quattordici anni, la Cabot Guns ha declinato una versione aggiornata, la 2.0, della Jones, la pistola 1911 da collezione (ovviamente .45 acp il calibro) che aveva introdotto nel 2011.

Rispetto al modello base la 2.0 propone una struttura più massiccia e imponente (robusto il telato, pesante il carrello arricchito da fresature Trinity), realizzata dal pieno di una barra d’acciaio inossidabile lucidato a mano (finitura Dlc, Diamond like carbon).

Per impreziosire l’estetica un altro po’ la Cabot Guns ha optato per le guancette in acciaio Damasco e per una valigetta in pelle, realizzata a mano da un veterano dei marine che per il meccanismo di chiusura magnetica s’è affidato a terre rare.

