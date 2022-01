Aimpoint Duty RDS, il nuovo punto rosso per il law enforcement

Il Duty RDS è il nuovo punto rosso per il law enforcement a marchio Aimpoint.

In condizioni di emergenza i coprilenti flip-up consentono d’ingaggiare il bersaglio anche quando sono abbassati, stessa condizione che permette di mirare direttamente contro la luce del sole: è solo una delle caratteristiche del Duty RDS, il nuovo punto rosso per il law enforcement che Aimpoint ha annunciato nelle scorse ore e che in Europa sarà disponibile dalla fine dell’estate 2022.

Il red dot luminoso da 2 moa è utile per l’impiego su bersagli a distanze brevi e medie; grazie al nuovo tasto digitale, regolare la luminosità è facile anche per chi indossa i guanti. Impermeabili e montate a filo nel corpo in alluminio forgiato (resiste a shock, vibrazioni e acqua fino a 25 metri di profondità), le torrette per la regolazione di alzo e deriva non hanno bisogno di cappucci protettivi; il click sonoro facilita l’azzeramento.

L’Aimpoint Duty RDS si aggancia all’arma con un attacco per slitta Picatinny Mil-Std-1913; è disegnato per essere impiegabile in cowitness con mire metalliche di altezza standard ed è compatibile con i visori notturni di qualsiasi generazione. La tecnologia Acet consente alla batteria CR2032 di durare per più di tre anni se si regola a sette l’intensità luminosa, e ancora di più con le impostazioni compatibili con la visione notturna. Per Jonas Ardemalm, direttore vendite di Aimpoint, «le agenzie di law enforcement possono ora fare affidamento su performance elevate con una manutenzione ridotta; la RDS è un’ottica sempre pronta, facile da usare, precisa, rapida sul bersaglio ed economica». Il prezzo al pubblico è infatti fissato a 430 euro.

Leggi le news, gli approfondimenti legali e tutti i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.