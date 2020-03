Lavorare nel mondo delle armi: ecco il corso Conarmi-GiGroup

Conarmi e GiGroup organizzano un corso per chi desidera lavorare nel mondo delle armi.

L’obiettivo primo è far acquisire le tecniche di lavorazione al banco, quello a lungo termine inserire i partecipanti nelle aziende del settore: ecco perché chi vuole lavorare nel mondo delle armi deve tenere in considerazione il corso che Conarmi organizza insieme a GiGroup.

Pensato per gli addetti alle lavorazioni al banco e completamente gratuito, avrà luogo a Gardone Val Trompia (BS) dal 25 marzo al 30 aprile 2020. Il programma verterà su armi (40 ore) sicurezza (4), diritti e doveri dei lavoratori temporanei (4), officina (20) e infine lavorazione delle parti in ferro (50+40) e in legno (26+24). Per ulteriori informazioni conviene poi telefonare al numero 030 6950204 o scrivere una e-mail a sarezzo.repubblica@gigroup.com.

Il calendario dettagliato

9 – 19 marzo 2020: colloqui di selezione

20 – 23 marzo 2020: invio documentazione

25 marzo – 30 aprile 2020: svolgimento del corso

27 – 30 aprile 2020: proposte inserimento e contratto

dal 4 maggio 2020: possibile assunzione

Scopri tutti gli eventi e le iniziative di Conarmi e le ultime news sulle armi su Armi Magazine.