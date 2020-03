Dan Wesson Valor, la nuova pistola .45 ACP

Ecco la nuova pistola di Dan Wesson: la Valor torna con un vestito diverso.

La nuova pistola di Dan Wesson è in realtà un pezzo tradizionale ripensato e rinnovato. Torna infatti la Valor e cambia volto, come si nota già a prima vista se la si confronta col modello ormai fuori produzione. Pur mantenendo le stesse dimensioni (canna da 127 millimetri, lunghezza totale 222 millimetri, peso 1.125 grammi), l’arma sfina il proprio aspetto per merito innanzitutto del grilletto K-style.

Cambiano anche il grip dell’impugnatura G10, più cattivo, e i tagli di presa sul carrello. Affiancata da quella all’impugnatura, la sicura al pollice è adesso ambidestra. Alla mira frontale notturna, al trizio con anello arancione, si accoppia ora quella posteriore U Notch. Nel realizzare la Valor, Dan Wesson ha utilizzato acciaio inossidabile sia per il carrello sia per il fusto. Per il momento l’arma sarà disponibile nel calibro .45 ACP sia con l’acciaio a vista (1.864 dollari) sia col rivestimento nero Duty Coat (2.181 dollari).

