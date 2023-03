Liwa Chayeh Z20, la carabina straight-pull slovacca

All’Iwa 2023 la slovacca Liwa arms ha presentato la carabina straight-pull Chayeh Z20, nata per l’uso a caccia.

A riarmo lineare, con calcio in polimero color laminato oppure bavarese in legno (grado 1-4) oppure ancora in fibra di carbonio, sempre con un poggiaguancia innovativo: ha tanti volti la Chayeh Z20, la carabina straight-pull (otturatore a tre tenoni) che la slovacca Liwa arms ha presentato all’Iwa 2023; il prezzo non è ancora disponibile.

Prodotta nei calibri .308 Winchester e 6,5 Creedmoor e in tre differenti lunghezze di canna (420, 470, 570 millimetri; produzione Lothar Walther, disponibile sia senza sia con filettatura M15x1), nata per l’uso venatorio, la Liwa Chayeh Z20 ospita un caricatore ibrido polimero-acciaio da cinque colpi; triplice il meccanismo di sicurezza, al grilletto (è del tipo a uno stadio; il peso di sgancio è regolabile tra 700 e 1.000 grammi), all’otturatore e al percussore.

La lunghezza complessiva della Chayeh Z20 oscilla tra i 97 e i 112 centimetri, a seconda della canna e della configurazione del calcio; il peso s’assesta intorno ai 3.700 grammi; della dotazione di serie fa parte una slitta Picatinny integrata

Fondata nel 2019, la Liwa arms al momento non è distribuita in Italia; non è escluso però che in futuro riesca a farsi largo anche da noi.

Leggi le news, gli approfondimenti legali e i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.