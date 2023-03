Lowa Zephyr Mk2 Gtx Mid, la calzatura per le forze armate e di polizia

Calzatura professionale certificata per il law enforcement pensata principalmente per le unità speciali delle forze armate e di polizia, la Zephyr Mk2 Gtx Mid della Lowa è efficace anche nelle situazioni più critiche.

È principalmente destinata alle unità speciali delle forze armate o di polizia, ma può essere efficacemente impiegata anche dalle forze di combattimento regolari: è la calzatura Zephyr Mk2 Gtx Mid, l’aggiornamento di un classico della Lowa che la propone a partire da 190 euro in sei colori diversi.

Di supporto nelle operazioni fast rope grazie alla stabilità della tomaia, all’elevata capacità di ammortizzare i colpi soprattutto nell’area del tallone e al gambale alto mid-cut, durante il combattimento corpo a corpo la Zephyr Mk2 Gtx Mid non limita i movimenti; la suola progettata dalla Lowa, in mescola di gomma (90% poliuretano, 9% poliammide, 1% fibra di carbonio; è antistatica e isolante da caldo e da freddo; e il suo battistrada antiscivolo resiste al calore da contatto, all’olio e ai carburanti), ne rende possibile l’impiego anche nei terreni urbani di media difficoltà.

In pelle scamosciata idrorepellente (a seconda del look può essere nature, non trattata, oppure oliata e incerata), la tomaia è abbinata alla fodera GoreTex Gtx Extended comfort footwear, come da tradizione impermeabile e traspirante. Nell’area dell’avampiede e della caviglia l’allacciatura si regola con ganci a morsetto dalla forma chiusa; in questo modo le stringhe non possono uscire dalla posizione designata, e si riduce il rischio di restare agganciati agli oggetti. Iniettata direttamente sulla scarpa, l’intersuola in poliuretano a due strati con struttura Monowrap funziona come una sorta di esoscheletro.

