Salvini: avanti sulla legittima difesa

Nel corso della festa dei giovani del partito Matteo Salvini ha detto che la Lega sta lavorando «sull’allargamento del perimetro della legittima difesa» e che intende intervenire sul risarcimento ai familiari dei rapinatori.

Nel duello con Futuro nazionale, il partito fondato da Roberto Vannacci, temutissimo ex, la Lega considera la sicurezza un tema cruciale, tanto che Matteo Salvini è tornato a parlare di legittima difesa nel corso dell’intervista condotta da Giuseppe Cruciani nel corso di NexUs, la festa dei giovani del partito a Milano Marittima.

«Su sicurezza e immigrazione dobbiamo fare di più» ha detto Salvini, che – lo riporta Repubblica – ha annunciato che se il centrodestra vincerà le prossime elezioni politiche vorrebbe tornare al vertice del ministero dell’Interno come tra il 2018 e il 2019, nell’anno del primo governo Conte.

Nel frattempo la Lega si sta concentrando «sull’allargamento del perimetro della legittima difesa e sul risarcimento ai familiari dei rapinatori vittime di legittima difesa, che prendono troppi soldi».

Sul tema il governo Meloni, di cui Salvini è uno dei vicepresidenti, è già intervenuto con l’ultimo decreto sicurezza, che dispone che «in presenza di cause di giustificazione» il procuratore annoti in un modello apposito, non nel consueto registro delle notizie di reato, il nome della persona coinvolta, e qualora non ravvisi la necessità di ulteriori accertamenti – massimo quattro i mesi disponibili – chieda l’archiviazione entro trenta giorni.

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