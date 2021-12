La Camera ha approvato senza modifiche la legge europea 2019/2020: è un passaggio storico, perché viene meno il divieto di usare il calibro 9×19 in Italia

L’ultimo passaggio è stato rapidissimo: approvando senza modifiche la legge europea 2019/2020, la Camera ha abolito il divieto di usare il calibro 9×19 in Italia. Dopo che il presidente della Repubblica l’avrà promulgata, la legge sarà pubblicata sulla Gazzetta ufficiale; basterà attendere quindici giorni perché entri in vigore.

Cade «un divieto illogico» commenta Giovanbattista Fazzolari, il senatore di Fratelli d’Italia che presentando l’emendamento ha avviato l’iter per l’abolizione del divieto. Era «un’anomalia tutta italiana, che distorceva i principi di uniformità della legislazione in Europa». Fazzolari nota come la legalizzazione del 9×19 per uso civile avrà effetti positivi sia sui bilanci del settore armiero sia sulle competizioni sportive: «La Fitds, il circuito Idpa e gli enti di promozione sportiva potranno finalmente organizzare gare internazionali di tiro», visto che gli atleti stranieri potranno introdurre in Italia la propria attrezzatura.

