Luciano Rossi candidato presidente dell’Issf

Il 30 novembre a Sharm el-Sheikh è in programma l’elezione del presidente dell’Issf: Luciano Rossi si candida e attacca il presidente uscente che quattro anni fa lo sconfisse di misura.

È ben di più che una semplice proposta programmatica: il documento con cui Luciano Rossi, numero uno della Fitav, ufficializza la propria candidatura a presidente dell’Issf è un attacco frontale a Vladimir Lisin che quattro anni fa lo sconfisse per appena quattro voti. Lisin è infatti proprietario della Novolipetsk (Nlmk), una delle principali società siderurgiche russe e tra le fornitrici d’acciaio all’esercito.

Dopo che la Russia di Putin ha aggredito l’Ucraina il Comitato olimpico non vede Lisin di buon occhio; e per Rossi «se vogliamo mantenere intatta la reputazione dell’Issf è necessario un presidente in linea con i valori olimpici. Per il bene degli sport di tiro, la loro integrità e la loro reputazione Vladimir Lisin avrebbe dovuto dimettersi e non ripresentarsi alle elezioni; avrebbe potuto così dimostrare che tiene al buon nome dell’Issf più che alle proprie ambizioni; ma non l’ha fatto». Rossi contesta anche l’approccio verticistico che ha caratterizzato l’ultimo quadriennio: «Ogni decisione è stata assunta solo dal presidente e dal suo staff, senza trasparenza e senza alcun tipo di dialogo».

Il programma di Rossi

Rossi promette invece che riporterà i principî del dibattito democratico all’interno dell’Issf e che gli interventi su regolamenti, calendari e formati delle competizioni saranno affidati ai tecnici e non ai politici, in un confronto costante con il Comitato organizzativo e con le federazioni nazionali la cui voce dev’essere riportata al centro della discussione pubblica.

Servirà inoltre un nuovo approccio finanziario, contrassegnato da maggior trasparenza e supporto alle federazioni che hanno più bisogno. Rossi sta già discutendo con alcune aziende di prima fascia che potrebbero voler investire nell’Issf; le eventuali sponsorizzazioni andranno ad alimentare un nuovo fondo di sviluppo trasparente, gestito insieme alle associazioni continentali secondo i principî di buona amministrazione.

