La Ruger Max-9 ora anche con micro-red dot di serie

La pistola compatta Ruger Max-9 è ora disponibile anche nell’allestimento col Ruger Ready-dot installato di serie.

Nota per essere una pistola optic ready dalle dimensioni ridotte (e a proposito di dimensioni ridotte: avete visto l’ultimo arrivo in casa Fn America?), la Ruger Max-9 è ora disponibile anche con un micro-red dot installato di serie. È il Ruger Ready dot da 15 Moa, per usare il quale non c’è bisogno di batterie; le proprietà della fibra ottica, le stesse che regolano automaticamente la luminosità, consentono infatti di ricaricarlo semplicemente esponendolo della luce.

Acquistabile anche a parte (circa 100 dollari il prezzo), impermeabile e resistente agli urti, il Ruger Ready dot è impiegabile in cowitness con la mira frontale al trizio; in questo modo il tiratore può sparare con entrambi gli occhi aperti e così mantenere la profondità di campo e ingaggiare senza problemi bersagli posti a distanze diverse.

In questo allestimento la Max-9 costa 489 dollari; restano intatte le caratteristiche tecniche, dalla canna in lega d’acciaio lunga 81 millimetri al fusto in polimero rinforzato in fibra di vetro fino al doppio caricatore, 10+12 colpi calibro 9 mm.

