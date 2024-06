Marlin Trapper Series Model 1894, una .44 Remington magnum col calcio in laminato

Nella Trapper Series, la linea di carabine a leva col calcio in laminato nero, la Marlin ha annunciato d’aver introdotto la Model 1894, calibro .44 Remington magnum e .44 special.

Dopo la 1895 in .45-70 Government e la 336 in .30-30 Winchester, nella Trapper Series della Marlin (è quella col calcio e l’asta in laminato nero) entra anche la carabina a leva Model 1894, calibro .44 Remington magnum (caricatore tubolare da otto colpi) e .44 special (nove colpi).

Le dimensioni sono quelle tipiche: ottenuta tramite rotomartellatura di una barra d’acciaio inossidabile 416, stesso materiale impiegato per azione, leva e grilletto (la finitura è lucida, non riflettente), la canna filettata 5/ 8 x24 misura 409 millimetri, e porta così la lunghezza complessiva a 844,5 millimetri (lenght of pull 340 millimetri; peso circa 2.855 grammi).

Come d’abitudine nella serie, la Marlin ha optato per la sicura manuale cross-bolt, quella che agisce sul perno trasversale, e per le mire Skinner Sights (frontale a lama, tacca regolabile).

Il prezzo di lancio sul mercato americano è pari a 1.500 dollari; in Italia la distribuzione del marchio passa sia dalla Bignami sia dalla Paganini.

Leggi le news, gli approfondimenti legali e i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.