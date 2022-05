Ruger Marlin Model 1895 Trapper, il ritorno della storica carabina a leva

Nei cataloghi Ruger torna la Marlin Model 1895 Trapper, carabina a leva .45-70 Government nata per la caccia in Alaska.

Diversa finitura e diversa zigrinatura sia sul calcio sia sull’astina, filettatura 11/ 16 x24 in fondo alla canna da 406 millimetri, mire Skinner Sights: sono queste le principali novità che battezzano il ritorno della Ruger Marlin Model 1895 Trapper, la carabina a leva originariamente nata per la caccia in Alaska. Ora il calcio è in laminato nero, opaca la finitura sull’acciaio inossidabile in cui sono realizzati sia azione, leva e ponticello (416) sia la canna (410), rotomartellata a freddo con rigatura 1:20” (sei pieni).

Calibro .45-70 Government, la Ruger Marlin Model 1895 Trapper è dotata di un caricatore tubolare da 5+1 colpi; la leva d’armamento è maggiorata, così da rendere facili le operazioni anche a chi indossa i guanti. Ruger ha scelto poi di usare un otturatore scanalato a spirale (rivestimento in nichel) e un calciolo in gomma antirinculo e di demandare la sicurezza alla sicura del perno traversale. Sull’arma, che Ruger ha buone ragioni per definire compatta (lunghezza 870 millimetri, 3.220 grammi il peso), sono presenti cinque indicatori che la fanno riconoscere come originale e appartenente alla nuova serie: sulla canna è riportata la dicitura “Mayodan • Nc”, il luogo di produzione; sul lato sinistro è inciso il nuovo marchio “Rp”; tutti i numeri di serie iniziano col prefisso “Rm”; sull’impugnatura è inciso il logo di Marlin con cavallo e cavaliere; il tradizionale bullseye sul calcio non è più bianco e nero, ma bianco e rosso.

Nelle ultime ore si è molto parlato di carabine anche se decisamente meno tradizionali; Sig Sauer ha annunciato la Cross-Prs per il tiro a lunga distanza, Adinolfi la distribuzione in Italia della Gx-40 di libera vendita.

