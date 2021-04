Marzo record per numero di background check richiesti

Dati record per il numero di background check richiesti a marzo. In un mese sono stati 4.691.738 gli americani che hanno chiesto al governo la verifica dei precedenti per l’acquisto di un’arma.

Più di quattro milioni e mezzo di background check richiesti in un mese. Anzi: ben più di quattro milioni e mezzo. Nel mese di marzo, fa sapere l’Fbi, gli americani che hanno chiesto il controllo dei precedenti sono 4.691.738. E dunque ben di più sia di febbraio e di gennaio, finora mese record in assoluto, sia di marzo 2020: rispetto a un anno fa si cresce di 951.050 richieste, pari al 25,4%. Secondo gli analisti una cifra di questo tipo corrisponde a circa 2 milioni-2 milioni e mezzo di neofiti che hanno acquistato un’arma per la prima volta, dati in linea col mercato delle armi negli Stati Uniti. Gli ordini esecutivi di Biden incideranno sulla tendenza?

Leggi le news, gli approfondimenti legali e tutti i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.