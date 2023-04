Militalia arriva alla 71esima edizione: ecco il programma

Per gli appassionati di storia militare (e non solo), la fiera Militalia torna al Parco Esposizioni Novegro nel fine-settimana del 6-7 maggio 2023

Militalia, giunta alla sua 71esima edizione, è la fiera dedicata ai collezionisti di oggettistica militare, libri e documenti storici. L’evento è da sempre anche un’occasione di rievocazione e rappresentazione della memoria storica, con conferenze e presentazioni.

I mezzi militari

La Blindo Armata Centauro B2 sarà presente a Militalia per la prima volta. Il possente mezzo militare è un veicolo blindato adatto agli scenari più disparati, che vanno dalle missioni a difesa della sicurezza nazionale a quelle in teatro operativo dell’Esercito italiano. Con i suoi 8,48 m di lunghezza e le sue 32 t di peso, la Blindo Armata Centauro può raggiungere una velocità massima di 105 km/h e ha come armamento principale un cannone da 120/45 mm ad anima liscia a caricamento semiautomatico.

Gli altri mezzi militari che verranno esposti:

Iveco Vm 90, un veicolo multiruolo ibrido, a metà fra l’autocarro tattico e il fuoristrada (presente in fiera solo durante la giornata di sabato 6 maggio);

Fox Armoured Car, autoblindo in grado di ospitare quattro persone (comandante, pilota, artigliere e operatore radio)

Fiat Ansaldo Ab43, autoblindo con cannone 47/32 Modello 1935 da 47 mm, con 63 colpi disponibili;

Lancia Lince, autoblindo in produzione durante la Seconda guerra mondiale.

100 anni di azzurro

Nel 2023, l’Aeronautica militare compie il suo “primo” secolo di vita e, per festeggiare questo fondamentale traguardo, è stata allestita una particolare rassegna intitolata “100 anni di azzurro. Le uniformi dalla Regia Aeronautica ai giorni nostri”. Elemento centrale dell’esposizione, allestita nel padiglione C, sarà il contributo di divise, oggetti e foto appartenuti all’aviatore Nello Raimondo, medaglia d’argento che ha preso parte alla battaglia di Inghilterra del 1940 e alla campagna d’Africa. Raimondo, inoltre, è stato collaudatore dell’aliante Cat Tm.2, cadendo tragicamente in volo durante questa operazione proprio sul vicino aeroporto di Linate. Attraverso questa visuale molto significativa sotto il profilo collezionistico, traspaiono le luminose tradizioni dell’Arma Azzurra che fu di Francesco Baracca, di Gabriele D’Annunzio, di Italo Balbo e i suoi trasvolatori atlantici e degli Eroi della Seconda guerra mondiale.

Il resto del programma

Possiamo inoltre segnalare:

il Salone nazionale del softair, con due diverse linee di tiro al chiuso, a cura di Survival Game e Maw Armament;

Culter Expo, per gli appassionati di coltelli, sia commerciali sia custom;

la presenza dell’associazione Auda (Associazione utilizzatori delle armi).

Come anticipato, la fiera Militalia si svolgerà il 6-7 maggio 2023 presso il Parco Esposizioni Novegro (padiglioni A, B, C e D e parte esterna), molto vicino a Milano. Gli orari, sia il sabato sia la domenica, saranno dalle 10 alle 18. Per ulteriori informazioni e biglietteria online, cliccare qui.