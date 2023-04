Maserin Belum, in memoria del nonno alpino

Il lama fissa Maserin Belum è un progetto nato per commemorare il bisnonno dell’attuale titolare: Giuseppe Maserin, detto il Belu (1885-1972), è stato cavaliere di Vittorio Veneto e ha combattuto come alpino durante la Prima guerra mondiale nel 4° reggimento battaglione Cadore.

Il designer Alessandro Olivetto “Bonus” si è in parte ispirato al pugnale da arditi che, nella Prima guerra mondiale, veniva ricavato dal taglio della lama delle baionette per il Vetterli, ma anche alla baionetta del ’91, che è stata prodotta a Maniago fino alla fine del Secondo conflitto mondiale.

Robusto per lavori tosti

Il Maserin Belum è un coltello a lama fissa estremo e robusto, destinato al taglio e a lavori più duri senza che mostri il ben che minimo cedimento. Nel Belum materiali di alta tecnologia si sposano con il lavoro di abili artigiani: la lama è in acciaio inox N690, mentre il manico è in legno paosantos; il pomolo è stato realizzato con la nuova tecnologia in stampa 3D. Il peso complessivo è di 340 grammi, il fodero è in pelle. La confezione è realizzata in modo da ricordare le classiche casse destinate al trasporto del materiale militare.

Maserin 989 Belum

Produttore : Maserin , Maniago (Pn)

: , Maniago (Pn) Designer : Alessandro Olivetto “Bonus”

: Alessandro Olivetto “Bonus” Tipo : lama fissa

: lama fissa Lama : acciaio N690 (finitura satinata), 59 Hrc

: acciaio N690 (finitura satinata), 59 Hrc Guardia : acciaio inox Aisi 420

: acciaio inox Aisi 420 Manico : paosantos, pomolo in acciaio inox 316

: paosantos, pomolo in acciaio inox 316 Lunghezza della lama : 202 mm

: 202 mm Spessore della lama : 5 mm

: 5 mm Lunghezza totale : 320 mm

: 320 mm Peso : 340 g

: 340 g Fodero : in pelle nera

: in pelle nera Accessori: scatola in legno

