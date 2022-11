Wilson Combat ha presentato una serie di mire custom per i revolver Colt Python e Anaconda.

Per Wilson Combat è il dettaglio migliorabile di due revolver Colt che il mercato, perlomeno quello americano, sta decisamente apprezzando; pertanto ha lanciato una serie di mire custom sia per il Python sia per l’Anaconda.

Facile da installare e facilmente regolabile, la tacca di mira è realizzata in acciaio al cromo-molibdeno con finitura ossido nero; è ampio il range in cui si possono regolare alzo e deriva. Sono due le versioni disponibili, con bordi raggiati: squadrata (target) e con taglio a U (tattica). Entrambe costano circa 110 dollari ed entrambe sono compatibili sia con la mira frontale di serie sia con quella custom, in fibra ottica verde o rossa (circa 40 dollari) o con perla in oro 10 carati (80 dollari).

Leggi le news, gli approfondimenti legali e tutti i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.