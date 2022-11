Sospesa la produzione di alcuni bossoli Lapua

Il contesto internazionale porta a sospendere temporaneamente la produzione di alcuni bossoli Lapua.

La guerra in Ucraina ha effetti indiretti in tutto il mondo: tra questi c’è anche la sospensione della produzione di alcuni bossoli Lapua, dei cui componenti è difficile approvvigionarsi. Lapua segnala che non si tratta di una rimozione definitiva dai cataloghi; l’intenzione è ripartire non appena le condizioni di mercato si saranno stabilizzate, eventualmente anche installando nuove linee produttive nel corso del prossimo biennio.

I calibri coinvolti

.222 Remington match

.22-250 Remington

6 mm Creedmoor

6,5×47 Lapua

6,5 mm Grendel

6,5-.284 Norma

.260 Remington

7 mm-08 Remington

7×64

7x65R

.284 Winchester

.308 Winchester Palma (innesco small)

7,62x53R

8×57 Js

8×57 Jrs

Leggi le news, gli approfondimenti legali e tutti i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.